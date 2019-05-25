Пашинян призвал Армению к «безумию»

Правительство Армении должно сделать республику страной, где «безумные в позитивном смысле идеи» нашли бы свое воплощение, заявил премьер-министр Никол Пашинян на бизнес-форуме в Сюникской области, сообщает Sputnik Армения.

В частности, прошлогоднюю революцию в стране Пашинян назвал одной из подобных идей. Он также отметил, что развитие экономики в стране должно быть основано на личном усилии человека.

«Задача правительства — дать возможность максимальному количеству людей осуществить свои экономические замыслы и идеи», — подчеркнул армянский премьер.

Однако он отметил, что при этом очень важен приход в Армению крупных инвесторов и корпораций.

Отметим, что ранее экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян отмечал, что у планов по экономическому развитию республики есть существенное препятствие – неурегулированность нагорно-карабахского конфликта, порождающая как блокаду армянских границ, так и риски для ведения бизнеса. Также он обращал внимание, что именно нагорно-карабахский конфликт довел Армению до текущего состояния.