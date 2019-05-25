Коломойский о судьбе Авакова: «Он всех устраивает»

В интервью изданию Коломойский назвал его «гарантом», намекнув на порядок во время президентских выборов.

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Арсен Аваков останется на должности министра внутренних дел при президенте Владимире Зеленском, пишет «Украинская правда».

На вопрос, может ли Аваков пойти на парламентские выборы, Коломойский выразил мнение, что вряд ли пойдет.

«С кем Авакову идти? ...Думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина», – заявил Коломойский.

На вопрос, останется ли Аваков министром, олигарх предположил: «Если он никуда не пойдет, точно останется. Ну, процентов 90».

«Он всех устраивает. Думаю, на этих выборах (парламентских), если они пройдут идеально, полиция и органы внутренних дел сработают, как на президентских», – сказал бизнесмен.