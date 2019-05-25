Помпео поздравил Азербайджан с Днем Республики

Госсекретарь в поздравительном письме отметил, что США считают Азербайджан для себя надежным другом и партнером и надеются на расширение сотрудничества в предстоящий год для увеличения взаимной торговли, дальнейшего усиления демократического и экономического развития, а также во имя укрепления связей между народами двух стран.

«Мы приветствуем Азербайджан за важный вклад, вносимый в обеспечение международной безопасности, и за лидерство в таких многовекторных энергетических проектах, как Южный газовый коридор», - говорится в поздравлении.

Что касается карабахского конфликта, то глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что «США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и оказанию содействия в поиске прочных решений этого вопроса. Мы ценим высокоуровневое участие сторон в последнее время в направлении урегулирования конфликта путем переговоров, а также усилия, прикладываемые для создания благоприятной среды для продуктивных обсуждений и подготовки народов к миру».