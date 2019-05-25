Парламентский кризис в Израиле: повторные выборы

Кнессет (парламент Израиля) утвердил сегодня в предварительном чтении законопроект о самороспуске, сообщает государственное израильское радио Kan.

По его данным, за документ высказались 65 из 120 парламентариев.

В то время как на пленарном заседании обсуждался проект закона о роспуске Кнессета, глава правительства Биньямин Нетаньяху встречался с лидером партии НДИ Авигдором Либерманом, и в голосовании они не участвовали. По непроверенной информации, эта встреча не увенчалась успехом, пишет NEWSru.co.il.

Источник сказал изданию, что "судя по всему, попытки сформировать коалицию себя исчерпали".

В 20:00 глава Нетаньяху намерен выступить в Кнессете со специальным заявлением. Судя по всему, в своем выступлении он сообщит о проведении повторных выборов.