В России нашли самые дешевые и дорогие курорты

Демократичнее всего можно провести отпуск в Симеизе (поселок городского типа на южном берегу Крымского полуострова): самый бюджетный тур обошелся в 5 893 рубля за пять ночей для одного человека. Завтраки включены в стоимость тура.

Самый дорогой тур по России — в ялтинский отель категории «четыре звезды» с системой питания «все включено» для семьи из четырех человек — обошелся в 288 тысяч рублей.

Самый дорогой российский курорт летом 2019 года — Анапа (средний чек за тур — 70 тысяч рублей). Также среди дорогих курортов — Евпатория, Саки, Ялта и Песчаное. Самые демократичные — Симеиз и Красная Поляна (средний чек — 24 тысячи рублей). В целом стоимость среднего чека за туры на российские курорты снизилась с 42 до 39 тысяч рублей.