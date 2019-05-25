Бактрансагентство о подготовке к финалу Лиги Европы

В Баку состоялась встреча с ответственными лицами, диспетчерами и начальниками линейных отделов компаний-перевозчиков, привлеченных к оказанию транспортных услуг во время финального матча Лиги Европы УЕФА, который пройдет 29 мая. Об этом haqqin.az заявили в Бакинском транспортном агентстве.

Председатель правления БТА Вюсал Керимли в ходе своего выступления отметил, что Баку стал местом успешного проведения авторитетных международных спортивных соревнований, и что благодаря всестороннему развитию, в том числе достижениям в области спорта и физической культуры, возрос интерес к Азербайджану со стороны спортивных организаций мирового и континентального значения.

Председатель правления БТА сообщил, что предприняты все необходимые шаги с целью осуществления мер, запланированных в связи с финальным матчем. Он подчеркнул, что организация работы транспорта, обеспечение безопасности перевозок напрямую зависят от привлеченных к этому делу диспетчеров, начальников бригад на линиях и водителей, выполнения ими своих задач и функций с полной ответственностью и высоким профессионализмом.

Керимли также посоветовал, чтобы каждый сотрудник, привлеченный к оказанию транспортных услуг, продемонстрировал присущее азербайджанскому народу гостеприимство.

Напомним, 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финал Лиги Европы УЕФА, в котором встретятся английские клубы "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.