Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что по его заявлению в отношении экс-президента Петра Порошенко заведено уже четвертое уголовное дело. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает Лента.ру.

По словам Портнова, на этот раз уголовное дело связано с обвинениями в попытке узурпации судебной власти. Он отметил, что в запасе у него есть «еще десятки подготовленных заявлений». Тем не менее в настоящее время юрист намерен сконцентрироваться на «усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов», которые имеют отношение к первым четырем уголовным разбирательствам.

Также Портнов напомнил, что первые три зарегистрированных по его заявлению уголовных делопроизводства в отношении Петра Порошенко касаются обвинений в «государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов».

Первое заявление Портнов подал в Государственное бюро расследований (ГБР) 20 мая. Уже на следующий день по его заявлению было открыто уголовное дело. Следующие два заявления Портнова были зарегистрированы в ГБР 24 мая.