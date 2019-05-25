Ильхам Алиев: «Против Азербайджана началась информационная война»

«Сегодня в мире ведется информационная война, и каждый гражданин наглядно видит это. Азербайджан является страной, которая на протяжении долгих лет становится целью в информационной войне». Как сообщает АзерТАдж, об этом на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики заявил президент Ильхам Алиев .

«Широко распространяется искаженная и ложная информация об Азербайджане, выдуманные факты и фейковые новости. Мы должны адекватно отвечать на это и доводить до всего мира правду. За большинством атак против нас стоит армянское лобби и сотрудничающие с ними некоторые местные группировки, называющие себя оппозицией. Их цель – очернить Азербайджан и распространять искаженную информацию о нашей стране. Это один из видов информационной войны. Своей политикой мы полностью разрушаем эту ложь и клевету. Реалии Азербайджана демонстрируют то, что страна уверенно и стремительно развивается», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что ведущие против Азербайджана информационную войну хотят нанести вред его развитию и потрясти традиционные устои азербайджанского общества.

«Мы никак не можем допустить это и не допускаем. Потому что мы идем путем независимости. У нас есть свой выбор. Мы строим сильное государство. Государство, которое стоит на национальных ценностях. Именно поэтому одной из их целей являются наши традиции и национальные ценности. Они стараются нанести вред развитию нашей страны. Азербайджанский народ все прекрасно знает и понимает, что мы живем в условиях информационной войны и должны быть готовы к этому. В этой войне мы сможем победить лишь своей решительностью и работой», - сказал глава государства.