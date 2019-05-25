Зеленский приехал в Донбасс Фото

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции украинских военных в Станице Луганской и Счастье, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу адмминистрации президента.

Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

В администрации президента заявили, что Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения бытовых условий военных.

«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — уточнил глава украинского государства.

2777 просмотров