Зеленский приехал в Донбасс Фото
Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции украинских военных в Станице Луганской и Счастье, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу адмминистрации президента.
Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.
В администрации президента заявили, что Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения бытовых условий военных.
«Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», — уточнил глава украинского государства.