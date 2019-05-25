Познер рассказал, смог бы он застрелить Чубайса

Один из читателей попросил Познера вообразить ситуацию, в которой он имел бы возможность застрелить Чубайса. «Смогли бы вы выстрелить и стать народным героем?» — уточнил он у публициста.

Российский тележурналист Владимир Познер оправдал политического деятеля Анатолия Чубайса, назвав отношение к нему несправедливым. Его рассуждения в связи с этим опубликованы на сайте Познер Online.

«Когда Чубайс был у меня в программе, он был одним из первых. В какой-то момент я ему сказал: «Анатолий Борисович, а как вам живется со знанием, что три четверти народа вас ненавидит?» Он помолчал, наверное, секунд пятнадцать, что на телевидении очень много, потом посмотрел на меня и сказал: «По-разному, Владимир Владимирович». Я абсолютно четко понял, что ему живется очень непросто», – заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

По словам Познера, многие экономисты и политики после распада СССР должны были принимать непопулярные решения, так как не видели иного пути.

Тележурналист подчеркнул, что не состоит в дружеских отношениях с Чубайсом, но считает, что «отношение к нему абсолютно несправедливое», как и к Михаилу Горбачеву.

«Кстати говоря, не он развалил Советский Союз, напомню вам, а человек, который подписал соответствующее соглашение – Борис Николаевич Ельцин в Беловежской пуще, вместе со своими украинским и белорусским коллегами. А почему-то говорят, что это Горбачев развалил. Горбачев хотел сохранить Советский Союз, чуть-чуть другой, правда. Чтобы не было такого, что русские – главные, а остальные – второстепенные, он хотел другой Союз», – добавил Познер.

В заключение журналист подчеркнул, что не ходит с пистолетами: «Я противник этих расправ, которые как раз характерны были для Советского Союза».

Анатолий Чубайс, глава госкорпорации «Роснано», в 1990-е руководил экономической и финансовой политикой в России, затем был назначен председателем комитета по управлению госимуществом.