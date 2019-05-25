«Адеквадная» партия появилась в Армении

По словам создателей партии, Армения сталкивается с серьезнейшими вызовами и проблемами в сфере внутренней и внешней политики - как в экономической, так и военной, социальной, правовой и цивилизационной сферах. «Эти проблемы углубляются день ото дня ввиду того, что действующая политическая система в целом, как и ее отдельные элементы и структуры, утратила способность адекватно реагировать на вышеприведенные вызовы», - говорится в сообщении в Facebook.

По мнению членов новой партии, сегодня Армении необходимо построить новую государственную стратегию страны, которая сможет обеспечить боеспособную многоуровневую защитную инфраструктуру, положительную демографическую ситуацию, соответствующее образование для своих граждан, доверительные отношения с внешними субъектами, с которыми имеются общие интересы.

Блогеры Нарек Малян и Артур Даниелян создали в Facebook страницу «Адеквад», на которой периодически выкладывали видео с критикой действий премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников.