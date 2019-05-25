Сирия и Израиль обстреляли друг друга

В Сирии деревня в провинции Кунейтра подверглась ракетному обстрелу Израиля, есть раненые. Об этом сообщает Сирийское государственное телевидение.

Сирийское информагентство SANA передает, что целью атаки было военное транспортное средство.

В свою очередь израильский сайт "Аруц-7" со ссылкой на сирийские источники пишет, что сирийскими силами ПВО был сбит израильский БПЛА над Голанскими высотами.

В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что военные зафиксировали залп сирийских ПВО в сторону самолета ЦАХАЛ, находившегося над израильской территорией. Снаряд сирийских ПВО упал на территории Сирии. Истребитель ЦАХАЛ, завершив миссию, успешно вернулся на базу, пишет NEWSru.co.il.

"В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес удар по установке, из которой был осуществлен залп в сторону израильского самолета", - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.