Посредники по Карабаху на переговорах с Пашиняном

Прибывшие сегодня в Ереван сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

В ходе встречи обсуждался процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе вопросы относительно формирования атмосферы, стимулирующей установление мира. Была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Вене. Собеседники отметили необходимость укрепления режима прекращения огня и исключения вызывающих эскалацию действий.

Отметим, что посредники по урегулированию карабахского конфликта также встретились сегодня с министром обороны Армении Давидом Тонояном. В ходе встречи Тоноян отметил важность оперативной связи, установленной между политическим руководством Армении и Азербайджана в октябре 2018 года, вновь подчеркнув необходимость такой коммуникации между военным командованием сторон.

