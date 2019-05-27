В Иране обнаружили подземный город троглодитов

Город расположен в Салехабадском районе провинции Хамедан. Археологи обнаружили его еще три года назад, но только сейчас открытие предали огласке. По официальной версии, находка скрывалась, чтобы предотвратить разграбление объекта мародерами.

Это уже третий подземный город, обнаруженный в данном районе. Предыдущие два, по мнению археологов, были созданы в период существования Мидийского царства (678-549 гг. до н.э.). Их архитектура, равно как и архитектура третьего города, указывает на то, что эти поселения были основаны неизвестной культурой. Предположительно, это были троглодиты - народ, живший в пещерах.

Большинство античных авторов описывали троглодитов как отшельников, которые не имели своего языка, а общались криками. Они жили охотой, иногда нападали на других людей.

Археологических свидетельств существования троглодитов нет, однако иранские ученые считают, что города Хамедана могут стать первыми из них.