По мнению Кляйна, это небезопасно, так как в Германии растет количество преступлений на почве антисемитизма.

Уполномоченный правительства Германии по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн порекомендовал евреям не носить традиционные мужские головные уборы (кипы) в общественных местах. Об этом пишет Deutsche Welle.

«Я не могу порекомендовать евреям носить кипы в Германии всегда и всюду», — заявил Кляйн в интервью изданию медиагруппы Funke, добавив, что раньше считал иначе, но с тех пор поменял свою позицию.

Причинами новой волны антисемитизма уполномоченный считает отмену общественных запретов, расцвет грубости и невежества, в которых он винит в том числе интернет и соцсети.

Заявление Кляйна вызвало возмущение в еврейской общине, представители которой потребовали от властей обеспечить им безопасность.

Как пишет AFP, за 2018 год в Германии было зафиксировано на 20% больше преступлений на почве антисемитизма. По данным МВД ФРГ, в девяти из десяти случаев за нападениями стояли «крайне правые течения».