Трампу прогнозируют победу на будущих выборах

По данным издания, эксперты основывают такой вывод на экономической модели, которая ранее использовалась для прогнозирования результатов на выборах экс-президента США Барака Обамы.

Президент США Дональд Трамп имеет большие шансы на переизбрание на выборах 2020 года, утверждают специалисты в области экономики, сообщает американская газета The New York Times.

В модели, создателем которой стал экономист Рэй Фэйр, берутся за основу такие показатели, как темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции. The New York Times отмечает, что эта модель показала себя как надежный метод: в 2008 году прогнозировалось, что Обама получит на выборах 53,1% голосов, и в итоге за него проголосовали 53,7% избирателей.

Экс-советник министра финансов в администрации Барака Обамы Стивен Раттнер также считает высокими шансы Трампа на переизбрание. Аналогичного мнения придерживаются главный экономист Moody's Analytics Марк Занди и директор по инвестициям TrendMacrolytics Дональд Лускин.

Несмотря на то, что экономисты на основании модели Фэйра прогнозируют победу Трампа, опросы общественного мнения указывают на совершенно противоположную тенденцию. Согласно опросам, американцы отдают предпочтение демократам, в особенности бывшему вице-президенту Джо Байдену, а не Трампу.