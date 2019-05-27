Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ближайшее время в страну прибудет российский технический персонал, который должен будет провести работы по установке ЗРК С-400. С такими словами глава турецкого военного ведомства выступил в эфире телеканала Haber Turk, передает ТАСС.

«Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял. Для установки С-400 из России приедет технический персонал», - сказал Акар, не приводя при этом конкретного времени приезда российских специалистов.

Что касается конкретных сроков, то, по словам министра, системы будут доставлены в Турцию в ближайшие месяцы. По его словам, «процесс уже начался».

Когда журналистка телеканала спросила, каковы будут действия Турции, если США откажутся поставить ей истребители пятого поколения F-35, будет ли Анкара готова рассмотреть в качестве альтернативы российские Су-57, Акар ответил: «Если США изменят позицию в рамках соглашения, то мы создадим наш собственный мир».

Кроме того, Акар опроверг информацию СМИ о том, что Вашингтон к концу первой недели июня требует от Анкары аннулировать закупку С-400: «Мне такой информации не поступало».