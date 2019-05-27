Объявлено имя нового канцлера Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца. Исполняющим обязанности главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Легер, сообщают местные СМИ.
Отметим, что в понедельник австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии на выборах.
Правительственный кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими СМИ видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы.