Объявлено имя нового канцлера Австрии

Отметим, что в понедельник австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии на выборах.

Правительственный кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими СМИ видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы.