Врачи назвали новую опасность кальяна

Курение кальяна может привести к развитию туберкулеза. Об этом сообщает агентство «Москва" со ссылкой на заведующего Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Олега Кутушева.

По его словам, у жидкостей в вейпах и кальянах нет технического регламента, поэтому состав продукции сложно проверить: «Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний».

Кутушев отметил, что парение с помощью вейпов и других устройств нагревания табака может привести к развитию облитерирующего бронхиолита, также известного как «попкорновая болезнь легких». Безопасных способов курения не бывает, и восемь из десяти вейперов через полтора года все равно переходят на обычные сигареты. Кроме того, вейпы без никотина могут в будущем спровоцировать переход на никотиносодержащие продукты.

Заведующий центром напомнил, что в табачном дыме содержится семь тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, радиоактивные вещества и тяжелые металлы.