Эльнур Мамедов 01:46

Нагнетая торговый конфликт с КНР, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что за повышение импортных пошлин "будет платить Китай". Он, в частности, указывал на поступление "миллиардов долларов прямо в Минфин США благодаря новым пошлинам на товары из Китая". Но годы правления Трампа показали, что его заявления не всегда соответствуют реальной ситуации – как, например, в строительстве стены на границе США и Мексики, когда американский президент с 2016 года гарантировал, что "Мексика заплатит за стену". Сегодня же строительство стены финансируют США за счет Пентагона, однако и это уже ставится под вопрос.

Но особенно ярко противоречия его заявлений и результатов новых санкций видны на примере с Китаем. В результате повышения пошлин на импорт из Поднебесной, по оценкам экспертов, американцев ждет рост розничных цен на различные товары. Глава Минфина Стивен Мнучин в ходе слушаний в комитете Сената по финансовым услугам очень старался убедить сенаторов в том, что за импортные пошлины будет платить Китай, но далеко не все поверили ему. Даже в риторике чиновников из Белого дома проскальзывают сомнения в том, что расходы за обострение торговой войны будут приходиться только на Китай. Так, советник Трампа по экономике Лоуренс Кадлоу признал, что новые импортные пошлины в отношении Китая будут дополнительным налогом на товары для американских потребителей, из-за чего пострадают обе стороны. А ведущие американские компании по производству обуви предупредили администрацию США о повышении цен на обувь из-за действия властей. Уже и Международный валютный фонд утверждает, что проигравшими в торговой войне будут обе стороны, а повышение пошлин так или иначе приведет к росту цен и на внутреннем рынке США. Последние исследования МВФ показывают, что доходы от пошлин для США повысились почти целиком за счет американских компаний, импортирующих данные товары. Компании частично перенаправили повышение импортных пошлин на потребителей. И хотя прямое влияние на инфляцию может быть невысоким, данная ситуация может привести к более значимым последствиям в экономике США посредством повышения цен среди американских компаний, конкурирующих на внутреннем рынке. А в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, входящем в состав Федеральной резервной системы США, подсчитали, что повышение на 15% администрацией Трампа пошлин на импорт китайских товаров в объеме 200 млрд долларов в общей сложности приведет к росту затрат для американцев более чем на 100 млрд долларов в год. Но это подсчеты заинтересованной стороны, да и проведены они наспех.

Тем временем и Китай не сидит сложа руки. Изначально прогнозировалось, что жесткие ограничительные меры в отношении китайской Huawei могут нанести удар по бизнесу американской Apple в Китае, где собираются iPhone. И прогнозы сбываются, интерес китайских пользователей к iPhone после нападок на Huawei упал до минимальных значений. Всего 17% думают о покупке американского смартфона в ближайшие 12 месяцев. Националистическое движение в Китае, вероятно, скажется на продажах iPhone, отмечается в исследовании компания UBS. Компания понизила прогнозную цену акций Apple с 235 до 225 долларов, что может нанести крупнейшей компании США непоправимый ущерб. Но на передовых позициях в торговой войне между двумя экономическими сверхдержавами остаются компании из США, которые работают в Китае. Пекин ведь тоже намерен ввести ответные меры относительно американских товаров на 60 млрд долларов. Около половины американских компаний ожидает снижения спроса на свои товары, готовится к повышению производственных затрат. А еще треть компаний сейчас занимается реструктуризацией своих операций в Китае. Многие отказываются от инвестиционных решений и обдумывают перенос всего или части производства из Китая. Все это не могли оставить без внимания в Вашингтоне. Столкнувшись с растущим ущербом для собственной экономики и технологических компаний от новых санкций, он смягчил их. Компания Huawei получила временное разрешение на 90 дней покупать товары американских производителей, обновлять программное обеспечение в рамках уже проданных устройств. Смягчение протекционизма проявляется и к другим странам, в том числе к братской Турции. Трамп отложил также введение 25% пошлин на импорт автомобилей из Евросоюза и Японии, отменил пошлины на импорт алюминия и стали из Канады и Мексики.