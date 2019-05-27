Зась и Мнацаканян поговорили за закрытыми дверями

Кандидат на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась встретился в Ереване с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Анну Нагдалян.

Детали переговоров пока не приводятся.

Совет министров иностранных дел стран - членов ОДКБ на заседании 22 мая в узком кругу принял решение внести на рассмотрение глав государств кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года. Вакансия генсека ОДКБ открылась в 2018 году, после того как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.