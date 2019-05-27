Ульвия Худиева 02:15

«Знаете, сколько раз хотела покончить с собой? Сколько раз собиралась отдать своего такого долгожданного ребенка в детский дом? Когда ему был год, я даже как-то оставила его в парке и пыталась убежать. Но добравшись до дороги, почувствовала, что у меня сейчас сердце остановится, и вернулась за ним…» Уловив в моем взгляде потрясение от услышанного, женщина еще крепче прижала к себе малыша и с огромной болью в голосе, что сын, которого она родила после девяти лет лечения, не может ходить, говорить и ее не узнает... Однако когда медсестра взяла у нее четырехлетнего Гасана, малыш забеспокоился, стал что-то лепетать и тянуть руки к матери. Его уложили в кроватку и стали делать иглоукалывание, которое и лечит, и успокаивает. И таких трудных, требующих постоянной заботы пациентов в Больнице медицинской реабилитации Минздрава, расположенной за городом, в поселке Мардакян, несколько десятков. Здесь лечат людей, страдающих тяжелыми неврологическими заболеваниями, сочетающимися к тому же с кардиологическими, эндокринологическими болезнями, недостатками опорно-двигательной системы.

Здесь тишина и дети Чтобы попасть именно в эту клинику, порой больным приходится по нескольку месяцев ждать своей очереди. Сотрудница haqqin.az посетила эту больницу не случайно – здесь особые пациенты и особое лечение, направленное на то, чтобы больные хотя бы минимально могли управлять собой, выполнять хотя бы самые элементарные человеческие действия. Медицинская помощь этим людям требуется всю их жизнь. Все здесь располагает к тишине и покою, так необходимых больным с расстройством психики. В благоустроенном, зеленом дворе целая роща из хвойных и фруктовых деревьев, много декоративных деревьев и цветов. В тенистых местах установлены скамейки и детские качели. В палатах тоже тихо и уютно. Персонал здесь носит специальную мягкую обувь, чтобы не беспокоить пациентов стуком каблуков. Тишина здесь – тоже метод лечения. О деятельности больницы, которая по инициативе Фонда Гейдара Алиева была капитально отремонтирована в 2011 году, рассказывает главный врач клиники Джавахир Муталлимова. 80% пациентов, отмечает она, дети, страдающие неврологическими заболеваниями. В прошлом году, например, из 1169 пациентов клиники 629 лечились по поводу разного рода неврологических недугов. Для работы с такими больными требуются не только профессионализм и оперативность, но и огромное терпение. Нередко матери наблюдающихся здесь детей тоже получают лечение, ведь они постоянно испытывают огромную психологическую нагрузку. В стационарном отделении клиники, помимо оснащенной самым современным оборудованием лаборатории, кабинетов УЗИ, ЭКГ, плазмафереза, ударно-волновой терапии и др., ведут прием психолог и логопед. Здесь же расположены зал кинезитерапии, игровая комната, столовая и палаты. «Больные поступают сюда по направлению территориальных медицинских учреждений. После прибытия пациенты проходят полное медицинское обследование, после которого в соответствии с состоянием пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Есть пациенты, лечение которых уже после нескольких курсов дает положительный результат. Но случается, что за три месяца удается провести только один курс лечения», - объясняет главврач. На столе у доктора Муталлимовой стопки папок с историями болезни. Больница рассчитана всего на 40 коек, и поэтому прием здесь ведут по очереди все врачи.

Гасан в тисках ДЦП и Денди-Уокера Первым пациентом, которого увидели здесь журналисты, был маленький Гасан, поэтому именно о нем стали расспрашивать - что с ним, как он сюда попал? Главврач поведала, что мальчик родился с детским церебральным параличом тетрапаритической формы и синдромом Денди-Уокера (аномалия развития мозжечка) До двух лет Гасан не мог сидеть, ходить, разговаривать и даже жевать и глотать пищу. Наблюдалось и значительное отставание в умственном развитии. Когда специалисты сообщили его матери, что за ее сыну на протяжении всей его жизни требуется постоянная медицинская помощь, она обратилась в Минздрав, откуда их и направили в эту больницу. «Мне родственники говорили, что это не ребенок, а растение, надо его отдать и тратить на него свою жизнь. А теперь у меня появилась надежда, что все изменится, ведь уже сейчас день ото дня его состояние улучшается. Он уже понимает меня», - радуется мама малыша. Главврач разъясняет, как осуществляется лечение, приводя для примера того же Гасана, который после шести курсов лечения смог сидеть, сейчас он бегает, смеется, даже произносит отдельные слова, самостоятельно пережевывает и глотает пищу. Ему назначены гальванические ванны, фототерапия, массаж, курсы рефлексотерапии, витаминотерапии и прием лекарств. «В нашей больнице применяется древняя китайская рефлексотерапия. В кранио-сакральные точки головы и в биологически активные точки тела вонзают иголки. Этот метод был оказался эффективным при лечении Гасана», - говорит доктор Муталлимова. В отделении используют и такие процедуры, как кинезитерапия, подтягивание, ходьба по камням. Во время ходьбы по камням оказывается воздействие на специальный рефлексогенные точки, что улучшает кровообращение, устраняет артериальный и венозный застой, улучшает тонус и снимает спазмы.

Напасть девочки 15-летняя девочка, приехавшая из Агджабеди, подтягивается на специальном устройстве. «Еще в 10 лет у меня стали возникать боли в спине, началось искривление позвоночника. Когда родители повели меня к врачу, он сказал, что поздно обратились и что теперь я буду горбатой. Но потом мы приехали в Баку и нам посоветовали обратиться в эту больницу. Лечусь здесь уже три года, и все боли у меня полностью прошли, а искривление позвоночника уменьшилось», - рассказала девочка. Наблюдающая ее врач-педиатр Зохра Ашрафова добавляет, что в клинике созданы все условия не только для лечения искривлений позвоночника, но и для лечения церебрального паралича, миопатии, плоскостопия, косолапости, склероза, рахита, ревматоидного артрита и диабета. Отметим, что до назначения процедур пациент наряду с другими анализами проходит и обследование УЗИ. Доктор Джахан Багирова-Гаджизаде говорит, что это делается, чтобы выяснить, нет ли вероятности изменений во внутренних органах вследствие основного заболевания. Особенно проверяется наличие новообразований, потому что в таком случае противопоказаны физиотерапевтические процедуры. Отделение физиотерапии находится на некотором удалении от стационара, а между ними расположены гостевой дом и открытый бассейн. В гостевом доме четыре комнаты, каждая из которых на четыре места. Здесь же кухня и санузел. Доктор Муталлимова обращает внимание посетителей на то, что комнаты гостевого дома ничем не отличаются от палат стационара. Здесь размещают пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь, если в палатах нет мест. Потом, конечно, их переводят в основной корпус. Аппараты, установленные в отделении физиотерапии, оснащены цветным сенсорным экраном, энциклопедическим словарем, программируемыми диагностическими программами и системой ведения протоколов лечения 500 пациентов.