Никто не хочет быть президентом Алжира

О желании выдвинуть свои кандидатуры заявили лишь два малоизвестных человека. Один из них - авиационный инженер Хамид Туахри, второй - Абдельхаким Хамади, возглавляющий ветеринарную фармацевтическую компанию. Для того чтобы баллотироваться, их должны поддержать 600 представителей органов местного самоуправления и законодателей или 60 тысяч избирателей более чем в половине регионов страны.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку. Временно исполняющим обязанности президента страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.