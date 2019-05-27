Нападение на школьниц в Японии: есть погибшие и раненые

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Два человека, в том числе один ребенок, погибли и еще 16, большинство из которых ученицы младших классов, получили ранения в японском городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножами напал на группу школьников и взрослых, передает ТАСС. Как объявила полиция города, сам нападавший - мужчина в возрасте старше 50-ти лет - скончался в больнице, не приходя в сознание, после полученного ранения.

Инцидент произошел на автобусной остановке в небольшом парке в японском городе Кавасаки близ Токио. Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на дожидавшихся автобуса школьников и взрослых. По последним данным, один взрослый и один ребенок погибли в результате происшествия. Еще три девочки в возрасте шести лет и 40-летняя женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

Японские правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося, а врачи борются за жизни пострадавших. В связи со случившимся министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Масахико Сибаяма пообещал усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов. "Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов", - подчеркнул глава японского ведомства. Правительство Японии, в свою очередь, также пообещало сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся, как в самих школах, так и на маршрутах до образовательных учреждений.