Росгвардия накрыла подпольное казино азербайджанцев на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском следователи возбудили уголовное дело в отношении троих граждан Азербайджана. Мужчины подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР Елена Матафонова, пишет портал «Press41.ru».

По версии следствия, подпольное онлайн-казино работало в период с ноября 2018 года по май 2019 года на улице Войцешека. Азартные игры проводились с помощью сети интернет. Двое подозреваемых по ходатайству следствия заключены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В операции по пресечению преступной деятельности были задействованы представители различных правоохранительных структур: следователи краевого управления СКР, оперативные сотрудники МВД и ФСБ. Силовое сопровождение данной операции осуществляли представители специальных подразделений Росгвардии Камчатки.

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Елена Матафонова.