В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги индийского гуру, мистика и мастера йоги Свами Шивананды «Йога и сила мысли» на азербайджанском языке.

Выступившие на мероприятии заместитель декана факультета психологии Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, руководитель Республиканского центра гуманной педагогики Риза Халилов, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, представитель традиционной Школы йоги Свами Шивананда Эльчин Гулиев рассказали о философии йоги, ее пользе, питании, правильном образе жизни людей, занимающихся йогой, методах йоги в лечении болезней.

Свами Шивананда – основатель Общества божественной жизни. Он является пропагандистом и духовным наставником учения йоги и веданты. Представленная читателям книга «Йога и сила мысли» отражает различные аспекты философии и практики йоги. Эта книга переведена на многие языки мира и занимает важное место в истории духовного наследия. В книге читатели смогут ознакомиться с такими темами как польза йоги, диета йогов, управление сознанием, позитивные методы управления сознанием, значение, разнообразие, динамика развития и применение силы мысли.

Йога признана как вечная традиция, которая возникла тысячи лет назад и корни которой берут начало в индийской философии. Режим питания человека, занимающегося йогой, постепенно меняется в позитивную сторону. Йога прививает человеку правильный образ и стандарты жизни.