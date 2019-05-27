В России растут цены на овощи, выращенные в открытом грунте. Сильнее всего дорожают картофель, морковь, белокочанная капуста и репчатый лук. Цены растут в том числе и из-за того, что на европейский рынок переориентировался Азербайджан, пишет RG.

Издание сообщает, что по данным Росстата, с начала 2019 г. цена на картофель выросла на двадцать два процента, на морковь – на 43,5%, на капусту – более чем в два раза и на лук – на 71,5%.

Исполнительный директор Картофельного союза России Андрей Красильников заявил изданию, что всему виной обычные сезонные колебания и ряд других факторов. Например, оптом картофель закупают на 1 руб. дороже, чем в 2018 г. В течение сезона он стоил на 2-3 рубля дешевле. Цена на него выросла в середине мая.

Также виновата, скорее всего, и прошлогодняя засуха в Европе. Туда направили существенный объем картофеля, а ранее ввозили его из-за рубежа в РФ. По словам эксперта, на европейские рынки переориентировались Египет и Азербайджан.

По словам Красильникова, цены в России будут расти и дальше. Возможно, пик придется на конец июня – начало июля, но, может, и раньше: не ясно пока, когда появится на прилавках ранний картофель.