Президент Сербии заявил о готовности признать Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.

Также он подчеркнул, что Сербии необходимо выбрать, как развивать отношения с Косово: "сохранить замороженный конфликт" или налаживать контакты.

"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", — подчеркнул президент.

При этом, по его словам, сам он выступает за улучшение отношений с непризнанной республикой.

Обращение Вучича к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии длилось более двух часов. В ходе выступления он поблагодарил Россию и лично Владимира Путина за помощь в этом вопросе.