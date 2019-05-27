Мужчина сходил на обед и стал миллионером

Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сыграл на обеде в лотерею и стал мультимиллионером. Об этом сообщает таблоид The State.

Джеймс Белич (James Belich) купил во время обеденного перерыва лотерейный билет и тут же проверил результаты игры. Счастливый билет принес ему главный приз в 10 миллионов долларов. «Ты всегда надеешься что-нибудь выиграть, но не 10 миллионов долларов, — утверждает американец. — Такое даже в голове не укладывается».

По правилам игры, Белич мог выбрать между ежегодными выплатами 500 тысяч долларов в течение 20 лет и одноразовой выплатой 6 миллионов долларов. Мужчина предпочел последний вариант и забрал 4,3 миллиона долларов, уплатив все налоги.

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на покрытие долгов, расширение жилплощади и воспитание детей.