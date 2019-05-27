Медведев: "В Армении мы очень много спорили"

Споры по содержательным вопросам в рамках ЕАЭС возникают постоянно, были они и на Межправсовете в Ереване, сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью "Россия 24".

"Споры продолжаются, это нормально. И на последнем нашем мероприятии, которое проходило в Армении, мы достаточно долго спорили и по содержательным вопросам, и по двусторонним вопросам", - сказал Медведев.

Российский премьер выразил надежду, что в будущем споры смогут решаться судом ЕАЭС.

"Я вообще за всемерное использование судебной формы. В ряде случаев, если не удается договориться или позиции несовместимы, это может быть, так или иначе. В конце концов, можно обратиться в юрисдикционный орган, то есть в суд, и сказать: разреши наш спор", - отметил Медведев.

При этом, по его мнению, решение суда будет авторитетно только в том случае, если оно будет безукоризненно, без каких-либо комментариев исполняться всеми сторонами. Суд должен быть в этом смысле высшей инстанцией.

"Надеюсь, что и суд нашего интеграционного объединения в определенной перспективе достигнет такого уровня авторитетa", - отметил Медведев.

Он также допустил, что Союз может расшириться в будущем, так как он открыт, уже есть наблюдатели.