Начались столкновения сербов с полицией Косово

Проживающие на севере Косово сербы возвели баррикады и сопротивляются действиям полицейских самопровозглашенной республики. На улицах слышны выстрелы. Об этом сообщает телеканал РТС.

Репортер канала рассказал, что на улицах сербских муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица на севере Косово и Менохии слышны сирены и выстрелы, развернуты силы ROSA (спецназа МВД Косово). Местные сербы возвели на улицах баррикады, в ходе штурма которых были ранены по меньшей мере двое сербов и один албанец-полицейский.

Журналисты также сообщают, что в ходе перестрелки спецназа с неизвестным противником было выпущено не менее 200 пуль.