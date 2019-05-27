Масштабная операция турецкой армии на севере Ирака видео
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака. Об этом говорится в заявлении турецкого военного ведомства, сообщает Anadolu.
Операция, в которой задействованы военная авиация, артиллерия и спецназ, проводится в рамках плана Pençe («Лапа»).
«В рамках операции 27 мая 2019 года, вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолеты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ», - отмечается в заявлении турецкого военного ведомства.
Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019’da Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldı.https://t.co/TvJdRf4ukO#MSB #TSK pic.twitter.com/L16oGy8t3E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 Mayıs 2019
Глава Минобороны и командование ВС Турции руководят антитеррористической операцией из Командно-оперативного центра Вооруженных сил.