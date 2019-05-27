Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака. Об этом говорится в заявлении турецкого военного ведомства, сообщает Anadolu.

Операция, в которой задействованы военная авиация, артиллерия и спецназ, проводится в рамках плана Pençe («Лапа»).

«В рамках операции 27 мая 2019 года, вслед за ударами артиллерийских батарей и воздушными ударами воздушно-десантные бригады приступили к операции против террористов на севере Ирака. В операции задействованы вертолеты АТАК. Целью операции в регионе Хакурк является нейтрализация как самих террористов, так и их убежищ», - отмечается в заявлении турецкого военного ведомства.