Находящийся в Ереване с визитом кандидат на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передают армянские СМИ.

В ходе встречи армянский премьер выразил надежду, что Станислав Зась своей работой на новом посту будет способствовать повышению уровня сотрудничества между странами-участницами в области безопасности, заверив при этом, что Армения готова работать с ОДКБ в атмосфере диалога.

«Мы рады, что пришли к согласию о том, что с 1 января 2020 года по принципу ротации вы займете пост генерального секретаря ОДКБ. Организация является одной из ключевых частиц системы безопасности Армении, и мы заинтересованы в ее эффективной работе. Деятельность ОДКБ должна содействовать обеспечению баланса и сохранению мира в нашем регионе», — цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении.