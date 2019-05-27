Китай отказался от иранской нефти

Власти Китая, оказавшись под угрозой американских санкций, прекратили покупать нефть у Ирана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранском нефтяном секторе.

По словам собеседников газеты, тем самым Пекин решил последовать примеру ряда стран, среди которых Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Греция, Италия и Тайвань - все эти государства перестали напрямую покупать нефть из Исламской Республики.

Член экономической комиссии парламента Ирана Рахим Заре привел статистические данные по закупке вышеуказанными странами иранского «черного золота». Так, в марте они каждый день приобретали по 1,6 миллиона баррелей. Теперь же эти закупки полностью прекратились. Причем нефть не покупают не только государственные нефтяные корпорации, но и небольшие частные компании, на которые рассчитывал Тегеран, указывает газета.