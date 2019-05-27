Российским чиновникам запретили закупать импортное вино

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Документ опубликован на сайте российского кабмина.

«Ограничение касается только государственных закупок. Оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся в коммерческом секторе», — говорится в справке к постановлению.

Запрет распространяется на виноградные, игристые, ликерные и фруктовые (плодовые) вина. Изменения вступают в силу с 1 июля.

Отмечается, что целью этой меры является содействие развитию отечественного виноградарства и виноделия.