Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами дожди, которые во второй половине дня постепенно прекратятся, вечером преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха составит 16-19, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются переменные дожди, местами ливневые, возможны грозы и град. Ночью и утром местами туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 15-20 градусов тепла.