Спецтехника в Баку не вошла: автомобиль сбил насмерть еще одну уборщицу
В Баку в очередной раз автомобиль насмерть сбил уборщицу улиц. Инцидент произошел в Сабунчинском районе рядом со станцией метро «Кёроглу». Фото ДТП распространено в социальных сетях.
Согласно информации, в результате ДТП погибла 74-летняя Нуру Намаз кызы Асланова. Ее сбил автомобиль Volskwagen Polo, которым управляла женщина-водитель.
Факт подтвердили в Сабунчинском районном управлении полиции. Однако корреспондент haqqin.az не смог связаться со следователем, расследующим этот инцидент.
Отметим, что сегодняшний случай – не первый смертельный инцидент на этой дороге, когда погибла уборщица улиц. На этой скоростной дороге автомобили неоднократно сбивали убирающих дороги женщин. ИВ Баку в прошлом году заявила, что в целях предотвращения подобных случаев была закуплена специальная техника для уборки улиц. А сотрудники Дорожной полиции раздали уборщицам желтые светоотражающие жилеты. Однако до сих пор на улицах нет никакой специальной техники и их убирают пожилые уборщицы.