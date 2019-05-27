Американцам показали воинскую часть в Азербайджане фото; видео
Делегация США, состоящая из помощников членов палат представителей комитетов Конгресса по иностранным делам, вооруженным силам и ассигнованиям, в рамках визита в Азербайджан посетила одну из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.
Делегации был представлен брифинг об участии нашей страны в международных миротворческих операциях, а также организована встреча с военнослужащими Азербайджанской армии, принявшими участие в операциях в Афганистане и Ираке. Гости ознакомились с созданными в воинской части условиями для выполнения личным составом боевых и служебных обязанностей.
Затем в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны состоялась встреча с делегацией. Гости были проинформированы о деятельности, проводимой в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, региональной безопасности, а также военной агрессии Армении в отношении нашей страны и ее последствиях.