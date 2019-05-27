В Иране освободили осужденную противницу хиджаба видео
Власти Ирана освободили местную активистку Виду Мовахед, ставшую символом протестного движения против обязательного ношения хиджаба, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.
People in #Iran are asking for the whereabouts of the woman who took off her #hijab to protest the mandatory Islamic dress code using the hashtags #دختر_خیابان_انقلاب_کجاست and #Where_Is_She— Armin Navabi (@ArminNavabi) 18 Ocak 2018
She was reportedly arrested shortly after. #IranProtestspic.twitter.com/G6oKHIPA68
В декабре 2017 года 32-х летняя Мовахед взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком как флагом. Ее фотографии и видео широко разошлись в соцсетях.
Это была первая подобная акция со времени введенного для женщин после исламской революции 1979 года запрета появляться без платка во всех общественных местах.
Мовахед была арестована осенью 2018 года, в марте 2019 года суд приговорил ее к одному году лишения свободы, признав виновной в поощрении "общественного развращения".