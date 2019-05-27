Власти Ирана освободили местную активистку Виду Мовахед, ставшую символом протестного движения против обязательного ношения хиджаба, сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

В декабре 2017 года 32-х летняя Мовахед взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком как флагом. Ее фотографии и видео широко разошлись в соцсетях.

Это была первая подобная акция со времени введенного для женщин после исламской революции 1979 года запрета появляться без платка во всех общественных местах.

Мовахед была арестована осенью 2018 года, в марте 2019 года суд приговорил ее к одному году лишения свободы, признав виновной в поощрении "общественного развращения".