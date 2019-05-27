Unibank завершил выплаты по компенсациям

Так, с начала исполнения указа по настоящее время 122 651 клиенту выплачены компенсации на 65 миллионов 257 тысяч манатов. В процессе выдачи 56 994 клиента получили компенсацию посредством пластиковой карты, 65 657 - переводом на счет. В общей сложности, 52 миллиона 677 тысяч манатов компенсационных выплат выдано клиентам картами. 12 миллионов 580 тысяч манатов предоставлено путем перечисления.

Unibank завершил выплаты компенсаций своим клиентам в соответствии с президентским указом «О дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике».

Компенсации клиентов, которые по каким-то причинам не смогли прийти в филиалы банка во время выплаты компенсаций, переведены на их текущие счета в банке. Этим клиентам были отправлены SMS-сообщения, и они могут в любое время подойти в филиалы банка с удостоверением личности и обналичить сумму компенсации.

Своевременное и качественное исполнение указа президента, который имеет огромное значение для укрепления социального обеспечения наших граждан и развития банковского сектора, всегда являлось главной приоритетной задачей для Unibank. Банк, который завершил выплаты по компенсациям, уже начал подготовку к реструктуризации просроченных кредитных долгов физических лиц. В ближайшие дни планируется начать сам процесс реструктуризации. Об этом будет отдельно предоставлена информация, и клиентам будут отправлены SMS-уведомления.

Unibank – для всех и каждого!