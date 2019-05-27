В странах еврозоны сегодня в обращение вводятся новые купюры в 100 и 200 евро, говорится в сообщении Европейского центрального банка, пишет Финмаркет.

Обновленные купюры снабжены дополнительными элементами защиты. Немного изменился дизайн новых купюр, их размер такой же, как у купюр в 50 евро, что облегчает их обработку в банкоматах. Кроме того, они будут лучше вписываться в кошельки людей и прослужат дольше.

Банкноты в 100 и 200 евро завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

100 евро - третья по популярности банкнота евро после 50 и 20 евро.