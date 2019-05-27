Президент Косово Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН и его сопротивлением полиции, сообщает РИА Новости.

«Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — заявил лидер Косово.

Задержания, по словам Тачи, были осуществлены в рамках борьбы с преступностью.