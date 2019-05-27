Президент Косово объяснил задержание россиянина Обновлено 15:47
Президент Косово Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН и его сопротивлением полиции, сообщает РИА Новости.
«Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», — заявил лидер Косово.
Задержания, по словам Тачи, были осуществлены в рамках борьбы с преступностью.
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Полиция Косово задержала сотрудника миссии ООН - россиянина Михаила Краснощекова. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает ОТР.
По данным новостного портала Indeksonline, Краснощеков находится в больнице города Митровица с ранениями: «Несколько человек получили ранения. Среди них сотрудник МООНК, имеющий гражданство России, который находится на лечении в больнице Митровицы».
В то же время российское посольство в Сербии резко осудило операцию полиции на севере Косово и потребовало освободить задержанного Михаила Краснощекова, передает РИА Новости.
Акция спецподразделений полиции на севере Косово началась во вторник. По последним данным, задержаны 22 человека. Акция вызвала протесты местного населения сербской национальности, люди стали строить баррикады на дорогах. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении в полную боеготовность подразделений армии и полиции Сербии.