Аваков рассказал о встрече с Зеленским: «Общался о делах»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и обсуждал с ним «вопросы безопасности», передает УНИАН.

Других подробностей глава украинского МВД журналистам не привел.

«Да, общался. Говорили о делах. О моих непосредственных обязанностях, о безопасности, о следующих шагах», — передает слова министра издание.

Кроме того, Аваков отметил, что его контакты с Зеленским будут продолжены.

Отметим, что ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Арсен Аваков является единственным из министров, которого имеет смысл оставить в новом составе правительства.