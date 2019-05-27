Жену советника Роухани застрелили в элитном квартале Тегерана

По данным агентства, женщину застрелили в собственном доме, расположенном в столичном районе Саадат Абад, где проживают многие представители политической элиты Ирана. Других подробностей произошедшего не приводится.

Мохаммад Али Наджафи считается одним из приближенных президента Ирана Хасана Роухани. До 2018 года он был мэром Тегерана. Убитая Митра Наджафи его вторая жена.

Associated Press отмечает, что у советника президента Ирана несколько жен.