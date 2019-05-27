Глава МИД Ирана приедет в Баку

Глава МИД Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф посетит Баку в ближайшие недели, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Сайед Аббас Мусави, передает Trend.

«Визит министра иностранных дел в Баку стоит на повестке дня. Точная дата визита еще не определена. Возможно, поездка состоится в ближайшие недели», - сказал Мусави.

Целью визита является обсуждение двусторонних и региональных вопросов, отметил Мусави: «Это новая инициатива Исламской Республики, и в целях укрепления двусторонних отношений мы собираемся начать переговоры с северными соседями Ирана».