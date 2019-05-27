Патриарх Грузии обвинил третьи силы в разжигании проблем между Азербайджаном и Грузией

23-24 мая в Баку состоялись консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией. 12-е заседание госкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы прошло в Баку под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии - Халафа Халафова и Лаши Дарсалия.

Напомним, что ситуация вокруг Кешикчидага обострилась несколько недель назад. Определенные политические круги в Грузии начали будировать вопрос определения госграницы между Азербайджаном и Грузией в районе монастыря Кешикчидаг. Хотя на протяжении четверти века на этом участке госграницы действовал особый свободный режим, позволявший как грузинским, так и азербайджанским гражданам свободно перемещаться по территории монастыря.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II призвал власти Грузии и Азербайджана решить вопрос не согласованных до сих пор границ, чтобы удалось сохранить дружеские отношения между странами. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт грузинской Патриархии.

"Анализируя последние события вокруг Удабно в Давид-Гареджи (Кешикчидаг – РЕД.) создается впечатление, что, исходя из церковной темы, создания серьезных проблем между Азербайджаном и Грузией желает другая сила, которая для достижения своей цели, к сожалению, находит опору как в одной, так и в другой стране. Но не следует с легкостью поддаваться на провокации", - говорится в заявлении Илии II. По его словам, есть множество ресурсов для решения проблемы.

"Когда между государствами идут переговоры, когда Церковь еще не подключалась к рассмотрению, когда есть не одна возможность для отношений с Азербайджаном, когда есть возможность при помощи международных организаций и дружеских стран цивилизованно и справедливо решить вопрос, игнорирование этих ресурсов, и резкие заявления и действия противоречат именно нашим национальным интересам", - сказано в заявлении.

Грузинская православная церковь считает, что создание очага напряженности должно быть неприемлемо и для азербайджанской стороны. "Обращаемся ко всем, кого беспокоит эта проблема: важно сохранять спокойствие. Важно проявить больше благоразумия и гражданской ответственности, особенно обращаюсь к духовенству и пастве. Также призываем власти как Грузии, так и Азербайджана провести интенсивные переговоры для установления истины, для того, чтобы существующие дружеские отношения между нашими народами и странами сохранились и углубились", - отмечено в заявлении.

При этом, по словам Илии II, Грузинская церковь готова принять активное участие в этом процессе. "Мы надеемся, что мы, обе стороны, с благословения Господа, сумеем преодолеть проблему", - отметил Католикос-Патриарх.