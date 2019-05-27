Высокий суд Лондона по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) также наложил арест на принадлежащие Замире Гаджиевой особняк в Найтсбридже стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, гольф-клуб стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, самолет Gulfstream, который стоит примерно 50 миллионов долларов и драгоценности.

З.Гаджиевой предъявили два обвинения в присвоении средств, а затем заключили в следственный изолятор. Однако позже выпустили под залог в размере 500 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время З.Гаджиева живет в своем доме в Лондоне, ей запрещено покидать город, и она ежедневно отмечается в полиции.

Напомним, что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Она была арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).

Накануне в распоряжении СМИ оказались транзакции с трех карт лояльности, а также с 35 кредитных карт, выпущенных Международным банком Азербайджана. Сообщается, что супруга Джахангира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона Harrods.

В числе расходов выделяются 4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на роскошные ювелирные изделия Boucheron. На 1,75 млн фунтов Гаджиева накупила часы и ювелирные украшения Cartier. 1 миллион был потрачен в отделе игрушек Harrods, включая одну покупку на сумму 790 тысяч фунтов. На 250 тысяч фунтов Замира отоварилась в отделе парфюмерии.

Сотни тысяч фунтов Гаджиева тратила на модные дизайнерские бренды одежды, в том числе 131 300 – на одежду от Dennis Basso, 144 000 – товары от Celine, 136 000 фунтов – от Fendi, 143 000 фунтов - от Christian Dior. Причем все это было куплено за одно посещение.

В шоколадной сети Godiva Гаджиева купила сладостей на 30 тысяч фунтов. Еще 2400 фунтов было потрачено на вино и спиртные напитки.

Некоторые транзакции не показывают, на что именно были потрачены деньги. В Harrods есть схема вознаграждения для клиентов, которые тратят более 10 тысяч фунтов в год. Богатым клиентам начисляется по 3 балла за каждый потраченный фунт. 500 накопленных баллов приносят владельцу карты лояльности 5 фунтов. Поэтому потратив 16 миллионов, Замира Гаджиева могла получить бонусы на сумму 480 тысяч.

The Telegraph напоминает, что 55-летняя Замира Гаджиева стала объектом преследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) после того, как в прошлом году вступил в силу так называемый закон McMafia – о борьбе с отмыванием грязных денег.

Власти Великобритании хотят знать, как Джахангир и Замира могли позволить себе купить дом за 11,5 млн фунтов стерлингов в нескольких минутах ходьбы от Harrods и гольф-клуб за 10,5 млн фунтов.

Дом был куплен в 2009 году компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сейчас его стоимость оценивается в 15 млн фунтов. Сделка по гольф-клубу была осуществлена в 2013 году компанией, базирующейся на острове Гернси, но следователи полагают, что оба объекта принадлежат Гаджиевой и ее мужу.

Для получения британской визы, предназначенной для богатых инвесторов, Гаджиева представила счет в швейцарском банке на сумму больше 1 миллиона фунтов. Больше 1 млн было вложено ею в государственные облигации Великобритании.

В документах также фигурируют дом стоимостью 15 млн фунтов на итальянском острове Сардиния, дом за 5 млн фунтов и квартира за 2 млн в Баку.

Следователи полагают, что чета Гаджиевых купила самолет Gulfstream G550 за 33 миллиона фунтов.

Также сообщается, что, возможно, Замире Гаджиевой в какой-то момент срочно понадобились деньги, из-за чего в 2016 году она продала ювелирные изделия на сумму около 3 млн фунтов.