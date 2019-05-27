Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница — глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

C декабря популярность преемницы упала, отмечается в материале. Кроме того, глава ХДС неудачно попыталась ускорить уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а на днях Аннегрет Крамп-Карренбауэр наблюдала один из худших результатов для своей партии на выборах в Европарламент. Все эти факторы убедили Меркель, что она не подходит для должности канцлера.

В результате Меркель, более чем когда-либо полна решимости оставаться на посту канцлера ФРГ до окончания своего срока в 2021 году, заявили два источника. Крамп-Карренбауэр хотела «перехватить эстафетную палочку» и таким образом ускорить уход Меркель уже в начале июня — сразу после выборов в Европарламент.