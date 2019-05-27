Энрике Иглесиас стал спецпредставителем ЕС по Венесуэле

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назначила на пост спецпредставителя по Венесуэле экс-главу МИД Уругвая Энрике Иглесиаса, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС.

"Это назначение позволит обеспечить более состоятельный политический и дипломатический диалог ЕС со странами региона для урегулирования ситуации в Венесуэле", - говорится в заявлении.

Иглесиас будет представлять ЕС в Международной контактной группе по Венесуэле, созданной по инициативе Могерини, а также консультировать Евросоюз по ситуации в отношении этого кризиса. Таким образом глава внешнеполитической службы ЕС делегировала свои полномочия по председательству в контактной группе бывшему главе МИД Уругвая.