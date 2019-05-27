Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вернул бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства, пишет телеканал Дождь.
«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» — написал Саакашвили в фейсбуке.
22 мая Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором попросил вернуть ему гражданство Украины. Он называл решение о лишении его гражданства незаконным, так как конституция страны запрещает это делать, а «по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства».